Tripletta di Malen, è la prima in serie A in stagione. L’ultimo olandese a farla fu Van Basten

10/04/2026 | 23:02:01

La Roma risponde alle critiche dopo la batosta contro l’Inter. In soli 3 mesi, Malen è arrivato a quota 10 in classifica marcatori, dimostrando qualità assolute. Prima di Donyell Malen in Roma-Pisa, l’ultimo attaccante olandese a fare una tripletta in Serie A era stato Marco Van Basten in Napoli-Milan 1-5 dell’8 novembre 1992 (in realtà ne fece 4). Quel giorno Claudio Ranieri non era il senior advisor della Roma, ma l’allenatore del Napoli.

Ovviamente, quella di Malen è la prima tripletta in Serie A nella stagione 2025-26, l’ultimo fu Retegui, che segnò un poker nel dicembre 2024.

Foto: sito Roma