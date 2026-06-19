Tripletta di David, l’ultimo giocatore della Serie A a riuscirci in un Mondiale fu Batistuta. L’ultimo juventino Paolo Rossi

19/06/2026 | 21:56:49

La tripletta di Jonathan David riporta un auge anche il calcio italiano a questi Mondiali 2026. La tripletta del canadese contro il Qatar (finale 6-0), fa risplendere la Serie A, che torna a segnare una tripletta nella massima competizione iridata. Non accadeva infatti dal 1998 che un giocatore della Serie A segnasse tre gol nella stessa partita e l’ultimo a riuscirci nel 1998 fu Gabriel Batistuta in un Argentina-Giamaica.

Jonathanm David eguaglia anche un record in casa Juventus. L’unico juventino a segnare una tripletta in una Coppa del Mondo è stato il leggendario Paolo Rossi in quella indimenticabile Italia-Brasile 3-2 del 1982. Insomma, a modo suo, Jonathan David è comunque entrato nella storia.

Foto: Instagram David