Tripletta Dembelé e Doué, Norvegia (senza Haaland e con ampio turnover) stesa 4-1. Francia prima del girone

26/06/2026 | 23:02:02

La Francia non si ferma e schianta anche la Norvegia nell’ultima gara del girone dei Mondiali. Sfida tra due qualificate, con in palio il primo posto. Purtroppo niente sfida Haaland-Mbappé, l’asso norvegese non parte titolare con 10 cambi di Solbakken della formazione titolare. Primo tempo di livello strepitoso, grazie alla Francia che approccia in maniera debordante. Mbappé dopo 30 secondi calcia sul palo. Al 7′ arriva la rete con Dembelé, destro piazzato per il vantaggio transalpino. Al 20′ ancora Dembelé, ancora assist di Mbappé per il Pallone d’Oro, rete del 2-0. Immediata reazione della Norvegia che al 21′ trova la rete del 2-1, Aasgaard che trova la difesa transalpina un po’ allegra e segna riaprendo la gara. Ma ancora Dembelè al 32′, segna il 3-1 con un sinistro a giro.

Nella ripresa, meglio la Norvegia, che ha la chance di tornare in partita con un calcio di rigore, ma Maignan si supera in maniera egregia. La Francia abbassa i ritmi, la Norvegia prova a segnare la rete del 2-3, ma ancora Maignan salva. Nel recupero arriva il poker transalpino con Doué. Finisce 4-1, la Francia vince il girone e sfiderà una delle terze. La Norvegia finisce al secondo posto e già conosce la sua avversaria, la Costa d’Avorio.

Foto: X FIFA