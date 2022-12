Trionfo Marocco: 3-0 dopo i rigori e quarti di finale. Spagna eliminata

In Spagna-Marocco il fattore che ha avuto la meglio è stato l’equilibrio. Nel primo tempo un Marocco dinamico ed energico ha fatto tremare più volte i tifosi spagnoli, che vantano una sola conclusione nei primi 45′ diretta verso la porta di Bounou. A creare la maggior parte dei problemi alla Spagna è stato Boufal, indemoniato sulla corsia di sinistra a discapito di un Marcos Llorente in evidente difficoltà. Nel secondo tempo, la Spagna è entrata in campo con un piglio decisamente diverso, grazie anche all’entrata di un vero 9, nonostante abbia la 7, ovvero Alvaro Morata. Aumenta il possesso palla della squadra Spagnola che inizia ad alzare il baricentro, senza però trovare la via del gol. Unico lampo pericoloso degli spagnoli è il tiro di Morata, che da posizione defilata cerca lo specchio della porta ma la palla attraversa tutta l’area di rigore senza che nessuno riesca a intervenire per buttarla dentro. Il match termina 0-0, si va ai supplementari. Ai supplementari ci sono occasioni per entrambe le squadre, soprattutto per il subentrato Cheddira, che si è ritrovato più volte davanti alla porta senza riuscire mai a concludere e a trovare la rete. Sfortunata la Spagna che con Sarabia colpisce un palo clamoroso all’ultima azione del tempo supplementare, la partita si decide ai rigori, inizierà il Marocco.

Sabiri dal dischetto non sbaglia

Sarabia colpisce il palo dal dischetto, secondo legno del match

Ziyech gonfia la rete con un tiro centrale, portando il Marocco sul momentaneo 2-1

Soler si fa ipnotizzare da Bounou, si rimane sul 2-1 per i nordafricani

Benun sbaglia, para Unai Simon

Busquets sbaglia, altra parata di Bounou, 3-1 per il Marocco

Hakimi segna col cucchiaino il rigore decisivo e porta il Marocco ai quarti

Foto: Hakimi Instagram