Trinchera su Tiago Gabriel: “Ci darà grandi soddisfazioni”

Durante la conferenza stampa di presentazione del neoacquisto Tiago Gabriel, a prendere parola è stato anche Trinchera. Queste le parole del direttore sportivo del Lecce: “L’Estrela Amadora è un club che abbiamo seguito con attenzione e interesse, data la presenza di ragazzi di prospettiva. Con Tiago Gabriel abbiamo anticipato i tempi, decidendo già di acquistarlo a gennaio e facendogli firmare un contratto fino a giugno del 2027 con opzione per i due anni successivi. Ha 20 anni e nell’Estrela ha ereditato la maglia di Gaspar, mettendosi in evidenza. Per questa ragione abbiamo voluto fortemente ingaggiarlo. Ha grande prestanza fisica e nel suo ruolo la struttura fa la differenza, ma è anche dotato dal punto di vista tecnico. Il suo acquisto fa parte della politica che prevede l’ingaggio di giovani di valore, potrà darci grandi soddisfazione nel presente e in futuro”.

FOTO: sito Lecce