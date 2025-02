Trinchera: “Scott farà parlare di sé, N’Dri ci ha impressionato”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Scott e N’Dri, a prendere parola è stato anche il direttore sportivo del Lecce Trinchera. Questo il suo discorso sui due giocatori: “Il primo ad essere presentato è Scott che si lega a noi con un contratto fino al 2027 con l’opzione per i due anni successivi. Lui arriva in un momento in cui avevamo colmato i posti in quel settore, ma abbiamo avuto l’opportunità di ingaggiare questo giocatore che ha avuto un grandissimo impatto con lo staff e la squadra. Noi ci siamo precipitati ad inaggiare un giovane con un futuro importante davanti e che farà parlare di sè. Per caratteristiche si tratta di un giocatore completo, veloce, ma anche molto applicato e serio nel lavoro. N’Dri ha siglato un contratto fino a giugno 2027 con opzione per i due anni successivi. Lo abbiamo preso dal campionato belga ed era quello che cercavamo. La partenza di Dorgu lasciava due vuoti quindi abbiamo avuto la necessità di prendere un esterno d’attacco di destra da affiancare a Pierotti. Volevamo un giocatore veloce e forte nell’uno contro uno. N’Dri risponde a queste caratteristiche, ci ha subito impressionato, ha 24 anni, ma ha già tanta esperienza”.

FOTO: sito Lecce