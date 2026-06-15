Trinchera: “Per me inizia una nuova era. Silenzio e lavoro le mie caratteristiche”

15/06/2026 | 14:42:39

Trinchera inizia la sua era leccese di Responsabile dell’Area Tecnica: “Per me comincia una nuova era e ringrazio tutta la società per l’opportunità. Per me questa è una famiglia, sono nato e cresciuto in questo club. La società crede fortemente in me, mi ha visto crescere. Voglio ringraziare personalmente Corvino, riferimento e valore aggiunto per me e sarò grato a lui per tutta la vita. Insieme abbiamo ottenuto risultati strepitosi facendo parlare tutta Europa. Con lui mi sono sentito centrale e lo ringrazio ancora”. Sulle sue caratteristiche: “La mia linea è di silenzio e lavoro, nonostante le criticità abbiamo dato tutto e ci siamo fatti rispettare. L’ambiente compatto e lo spirito di gruppo sono stati fondamentali, poi le critiche fanno parte del gioco e aiutano. Sapete che sono sintetico e vado al sodo. Avrò sempre il dovere di dire le cose come stanno e non creerò false aspettative, è qualcosa che non va fatto”. Su Di Francescco: “A brevissimo incontrerò il mister perché dobbiamo parlare di programmi futuri e condividere il percorso. Prima di dare percentuali sulla permanenza devo incontrarlo. Per il mercato non guardo alla provenienza del calciatore ma all’opportunità. Se andiamo a guardare altrove è perché allo stesso livello altrove c’è un prezzo inferiore”. Infine sul prossimo campionato, che si preannuncia pieno di insidie: “Sarà una A ancora più difficile. Il Venezia vince la B e dice di investire una cifra importantissima sul mercato. Ci ha provato anche il Pisa quest’anno. Noi non possiamo permetterci di fare investimenti come quelli promessi altrove perché dobbiamo innanzitutto dare lungimiranza e forza ad un club che deve proseguire. E ovviamente cercare di tutelare un grande patrimonio che è la Serie A”.

Foto: Instgram Lecce