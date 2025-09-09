Trinchera: “Mercato ben fatto. Krstovic? Voleva una nuova sfida”

09/09/2025 | 12:50:01

Il ds del Lecce, Stefano Trinchera, ha parlato a Telerama, soffermandosi sul calciomercato del club salentino.

Queste le sue parole: “Siamo ancora all’inizio. Alla prima abbiamo ottenuto un punto importante in un ambiente caldo come quello di Genova, dove è veramente difficile fare punti, grazie a una prestazione dignitosa e solida. Alla seconda abbiamo incontrato un Milan con voglia di riscatto, giocando bene per 60 minuti, prima che un paio di errori ci complicassero la vita”.

Poi ha spiegato la scelta di mettere fuori lista Maleh e anche Rafia: “A qualcuno può sembrare che ci sia qualche pregiudizio da parte nostra, ma non è così. In organico abbiamo due giocatori che sono considerati titolari dal nostro tecnico, ovvero Ramadani e Coulibaly, due giocatori che nelle rispettive nazionali giocano da titolari. Poi volevamo trovare in organico un giocatore più offensivo ed incisivo, un box to box che potesse finalizzare. Maleh ha dimostrato di essere un giocatore validissimo per la Serie A, lo abbiamo scelto noi, ma tenendo in considerazione ciò che ho detto e tenendo conto dei numeri offensivi, abbiamo puntato su Sala. Da qui nasce l’idea e la decisione di mettere fuori lista Maleh insieme a Rafia”.

Poi su Krstovic: “Il mercato degli attaccanti sembrava non volesse decollare, ma avevamo la sensazione che potesse succedere qualcosa da un momento all’altro. Non eravamo orientati sulla Roma. Ci sono state forme d’interesse di tanti club, ma quella che è uscita allo scoperto è stata l’Atalanta, quindi abbiamo dovuto cavalcare questa linea e cautelarci con l’arrivo di un attaccante altrettanto forte che avevamo ‘attenzionato’ già da tempo”.

Foto: sito Lecce