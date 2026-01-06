Trinchera: “Fazzini e Vergara? Proveremo a cogliere le opportunità”

06/01/2026 | 17:42:26

Stefano Trinchera, ds del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida alla Roma. Di seguito le sue dichiarazioni: “Noi siamo preparati, sapendo che la Roma è una grande squadra. Ma abbiamo il pubblico delle grande occasioni dalla nostra, vogliamo muovere la classifica”. Possiamo aspettarci qualcosa sul mercato? Si è parlato di Fazzini e Vergara. “Abbiamo una identità di squadra, non stravolgeremo l’organico. Vogliamo accontentare qualche ragazzo che sta giocando poco e se ci sarà qualche opportunità cercheremo di coglierla”.

Davanti avete Stulic e Camarda. Può arrivare qualcun altro? “Crediamo molto in questi due ragazzi, i gol li dobbiamo cercare con il lavoro, il gioco. Senza precluderci di poter fare altre cose, ma Stulic e Camarda sono gli attaccanti di riferimento e crediamo molto in loro”.

Foto: sito Lecce