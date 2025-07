Trinchera (ds Lecce): “Camarda non va caricato di responsabilità. Il futuro è nelle sue mani”

15/07/2025 | 16:15:37

Il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera ha presentato in conferenza stampa Francesco Camarda, colpo di mercato per l’attacco dei salentini: “Ha qualità importanti, non va caricato di responsabilità perché ha la testa sulle spalle. Ha tutto per fare bene da noi. E’ una sfida che abbiamo sposato entrambi, nonostante lui avesse diverse richieste. Sa come lavoriamo a Lecce, sa quanto puntiamo sui giovani e quanto li valorizziamo. Questo è uno dei motivi per cui ci ha scelto. Il futuro è nelle sue mani, crediamo di aver fatto la scelta giusta. Arriva a Lecce uno dei giovani più talentuosi del panorama internazionale”.

FOTO: X Lecce