Trincao: “Rinnovo con lo Sporting? Ne stiamo parlando, ma non c’è niente di concreto per adesso”

30/07/2025 | 16:12:32

Intervistato da A Bola, il talento dello Sporting Lisbona Francisco Trincao ha parlato del suo futuro e dei discorsi per il rinnovo di contratto: “Ci sono delle conversazioni, tutto si sta muovendo in quella direzione, ma al momento non c’è nulla di concreto. Non ancora”. Arrivato in Portogallo due anni fa dopo l’esperienza al Barcellona, il giocatore è legato da un contratto in scadenza nel 2027 e di recente i riflettori del mercato sono tornati ad accendersi su di lui, che intanto dialoga con lo Sporting per il rinnovo.

FOTO: X Sporting Lisbona