Trincao e il rebus Dembélé, la strategia del Barcellona

Francisco Trincao e il Barcellona erano pronti a separarsi. Dopo la stagione passata in prestito al Wolverhapton, il club inglese non ha esercitato l’opzione per il riscatto e il portoghese è tornato alla base. Ora come riportato da Marca però, per il portoghese potrebbe aprirsi uno scenario davvero interessante. Con la possibile partenza di Dembélé, i blaugrana si troverebbero scoperti nel reparto offensivo ed ecco che il portoghese potrebbe rimanere in rosa per completare l’attacco.

Foto: Sito Ufficiale Barcellona