Trincao sceglie ancora lo Sporting: rifiutata offerta monstre dall’Arabia

19/08/2025 | 11:05:56

L’ex Barcellona Francisco Trincao ha rifiutato la destinazione Arabia per poter proseguire la sua avventura allo Sporting Lisbona. Il giocatore, stando a quanto rivelato da Diario Sport, ha deciso di restare in Portogallo nonostante un’offerta monstre che avrebbe comportato guadagni per entrambe le parti in causa. Di conseguenza, Trincao rinnoverà fino al 2030 col club lusitano con un’elevata clausola rescissoria.

Foto: Trincao X Sporting Lisbona