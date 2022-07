Trincao allo Sporting Lisbona, ora manca solo l’annuncio. Secondo quanto riportato da Record, il fantasista portoghese avrebbe già svolto le visite mediche e oggi firmerà il nuovo contratto. L’ormai quasi ex calciatore del Barcellona dunque si trasferirà in Portogallo per questa nuova avventura. Oggi è attesa anche la presentazione ufficiale alla stampa.

Foto: Twitter personale