Un rendimento molto deludente ha reso inevitabile l’esonero di Michele Santoni. È arrivato il comunicato della Triestina, reduce dall’ennesima sconfitta in campionato, che ha reso noto di aver sollevato dall’incarico l’allenatore, ringraziandolo per la professionalità e l’impegno durante il suo incarico. In attesa del sostituto la squadra è stata momentaneamente affidata a Geppino Marino.