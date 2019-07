Triestina, ufficiale l’arrivo di Scrugli. Contratto annuale con opzione

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Triestina ha annunciato “di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Scrugli. Il giocatore ha sottoscritto con i rossoalabardati un contratto annuale, con opzione per la stagione 2020/2021. Nato a Tropea il 25 luglio 1992, 184 cm di statura, Andrea Scrugli è un laterale difensivo a tutta fascia in grado di ricoprire sia la corsia di destra che quella mancina. Nell’ultima stagione ha contribuito in maniera significativa alla promozione in Serie B del Trapani collezionando 25 presenze, mentre in precedenza aveva militato per tre stagioni nell’Akragas (40 presenze in totale). Ha iniziato la sua carriera nella Vibonese (2009/10), passando nel mercato invernale di quell’anno al Benevento per poi tornare, nella stagione successiva, alla Vibonese. Nella stagione 2011/12 ha giocato nel Prato, l’anno successivo ad Andria e nelle stagioni 2013/14 e 2014/15 nell’Aquila, totalizzando 49 presenze complessive. Gli oltre 150 gettoni in terza serie e la profonda conoscenza dei campi di un girone sempre impegnativo come il C, lo rendono tassello importante per mentalità ed esperienza in una stagione come quella alle porte, nella quale l’Unione vuole recitare un ruolo da protagonista. Ieri la prima doppia seduta con i nuovi compagni, oggi la partenza per il ritiro di Piancavallo, pronto e carico per iniziare questa nuova avventura in maglia alabardata. BENVENUTO A TRIESTE, ANDREA!”.

Foto: sito ufficiale Triestina