Triestina, tre positivi al Covid: posticipato l’avvio della gara contro l’Imolese

Sono tre le positività uscite nelle ultime ore in casa della Triestina. Il club, con una nota ha comunicato che: “in seguito ai tamponi eseguiti nella giornata di ieri, sono emerse le positività dei calciatori Giorico Daniele, Rossi Tommaso e Valentini Alex. Per questo motivo il gruppo squadra sosterrà un ulteriore ciclo di tamponi nella serata di oggi e in conseguenza di ciò la Società, nell’attesa di ricevere per tempo i relativi risultati, ha inoltrato richiesta a Lega Pro di posticipare alle 16.30 il calcio d’inizio della partita in programma domani contro l’Imolese, inizialmente programmata alle ore 15.00.” La Lega Pro – preso atto dell’istanza – ha subito accordato il rinvio: “Preso atto dell’istanza presentata dalla società Triestina ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Triestina–Imolese, in programma mercoledì 11 Novembre 2020, Stadio “Nereo Rocco”, Trieste, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 15.00.”

Foto: sito uff Triestina