Triestina, sfuma Krollis: il contratto non è stato depositato in tempo

Sfuma il colpo last minute per l’attacco della Triestina. La società friulana non è riuscita a depositare in tempo (entro le ore 20.00) il contrato di Raimonds Krollis, attaccante classe 2001 dello Spezia. Dunque, il calciatore resterà in Liguria per la seconda parte della stagione.

Foto: Facebook ufficiale Triestina