Triestina, richiesta alla Lega di rinviare la gara con il Gubbio

U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che è stata inoltrata a Lega Pro ufficiale richiesta di rinvio della gara Gubbio-Triestina, in programma sabato 7 novembre alle 15.00 allo Stadio “Barbetti” di Gubbio. Tale richiesta fa riferimento alle “Disposizioni gare – Lega Pro / Emergenza Covid-19”, impartite con il Comunicato ufficiale 54/L del 6 ottobre 2020 ed in particolare alla deroga prevista dall’Articolo 4.

In ossequio alle disposizioni sopra citate, U.S. Triestina Calcio 1918 dichiara che i calciatori Sarno Vincenzo, Tartaglia Angelo, Litteri Gianluca, Ligi Alessandro, Granoche Pablo e Boultam Reda sono risultati positivi al virus Sars – Cov 2, in seguito agli esami del test eseguito mediante “tamponi rino-faringei”.

Foto: Logo Triestina