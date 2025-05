Triestina, l’associazione dei tifosi ritira la concessione del logo al club

30/05/2025 | 23:35:11

Netta presa di posizione dei tifosi della Triestina, stanchi delle varie vicissitudini societarie. L’associazione che detiene lo storico logo del club ha deciso di non concedere più il comodato d’uso al club. Questa il comunicato che l’associazione ha diramato sui propri canali e inviato al club:

“Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del contratto di comodato avente per oggetto il marchio di proprietà di questa associazione, sottoscritto per la Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 srl dal presidente sig. Ben Rosenzweig e per questa Associazione Nazionale Triestina Club dal presidente sig. Sergio Marassi, con la presente si esercita il diritto di recesso esplicitamente previsto nell’ipotesi in cui la predetta Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 srl fosse oggetto dell’assegnazione di punti di penalizzazione, come purtroppo è reiteratamente stato nel passato campionato e lo sarà anche in quello futuro. Questa Associazione rimane disponibile a rinegoziare ex novo un prestito del marchio, se e quando saranno mutate le condizioni presenti”.

Foto: logo Triestina