Triestina, l’ad: “Ho già comunicato a Princivalli che tornerà a fare il secondo”

Al termine della partita odierna che ha visto la Triestina perdere per 3-1 in casa della Reggio Audace, l’amministratore delegato degli alabardati Mauro Milanese ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardo la guida tecnica: “Ho già comunicato a Nicola Princivalli che tornerà ad essere secondo e non più il primo, ha finito il suo compito di traghettatore. Ho scelto io di non mandare i giocatori in conferenza. Non si può cambiare giocatore ogni domenica. Se si prende un contropiede su corner non serve Mourinho per capire che serve un fallo tattico. Non c’è attenzione, concentrazione, non c’è lo spirito da Triestina. Se da qui al mercato di gennaio i giocatori non dimostreranno il loro valore, verrà trovata loro un’altra destinazione. Il nostro obiettivo non è il primo posto perché abbiamo perso settembre, non è neanche il secondo o il terzo perché abbiamo perso ottobre“.