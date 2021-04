Triestina, due calciatori si sono negativizzati dal Covid. Il comunicato

U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che gli accertamenti Covid sui calciatori Daniele Giorico ed Andrea Procaccio hanno dato esito negativo. Il centrocampista sardo da oggi ha iniziato un programma specifico finalizzato al recupero, con l’obiettivo di poterlo avere a disposizione per la trasferta di domenica 11 aprile a Perugia. Allo stesso modo anche Andrea Procaccio potrà riprendere a lavorare per rientrare al più presto in gruppo, monitorando il problema al piede che l’aveva costretto a fermarsi nel corso di Fermana-Triestina.