Triestina, svolta storica: House of Doge diventa principale azionista del club

12/09/2025 | 10:55:43

Importante novità in casa Triestina. Dopo le dimissioni di Ben Rosrnzweig dalla carica di presidente, gli Alabardati hanno annunciato che House of Doge, società incentrata sulla commercializzazione di criptovalute, è diventato il principale azionista del club. Di seguito la nota: “US Triestina Calcio 1918 annuncia oggi che House of Doge, il braccio operativo ufficiale della Dogecoin Foundation, è diventato il principale azionista del club attraverso la controllata Dogecoin Ventures, Inc.. Questa operazione rivoluzionaria segna l’integrazione diretta nella propria struttura di un veicolo di commercializzazione legato alle criptovalute, per la prima volta in un club calcistico europeo”.

Foto: Facebook Triestina