Triestina ancora ko, Bonatti a rischio. La conferma del club: “Ci prendiamo 24 ore per riflettere”

Come anticipato nelle scorse ore, trema la panchina di Andrea Bonatti alla guida della Triestina. Momento molto complicato per il club che è stato sconfitto quest’oggi dalla Pro Sesto e si trova quindicesima nel girone A di Serie C con appena sette punti raccolti in sette giornate. Un avvio di stagione a singhiozzo che pone inevitabilmente a rischio la posizione del tecnico, sul quale il club friulano ha preso posizione con questo comunicato diramato pochi minuti fa: “La società Triestina calcio, il Presidente Simone Giacomini e il direttore Generale Giancarlo Romairone hanno deciso di prendersi ventiquattro ore di tempo per fare una seria riflessione sull’attuale situazione”. L’esonero è imminente…

Foto: Logo sito ufficiale