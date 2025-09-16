Triestina: altri 13 punti di penalizzazione

16/09/2025 | 18:53:32

Altri 13 punti di penalizzazione per l’U.S. Triestina: questa la decisione del Tribunale Federale Nazionale.

La società alabardata, reduce dalla sua prima vittoria in campionato, era stata deferita lo scorso 31 luglio. Questa penalizzazione si aggiunge ai 7 punti già detratti in precedenza, rendendo ancora più ardua la scalata verso quota 0 in classifica.

Questo il comunicato della FIGC:

“Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato l’U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C) con 13 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso 31 luglio a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.”.

Questa decisione porta a un totale di -20 punti di penalizzazione per la formazione giuliana e a -15 in classifica, considerando i punti raccolti fino a ora.

Foto: Facebook Triestina