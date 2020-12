Tribuzzi, un jolly che vale: il Frosinone per la consacrazione

Alessio Tribuzzi è un profilo da seguire con grande attenzione. Prodotto del vivaio del Frosinone, classe 1998 che nasce come mezzala di inserimento e si trasforma in un jolly offensivo puro che si sta definitivamente affermando in questa stagione.

E’ questa la sua forza, la duttilità e anche la tecnica, la personalità e la voglia di emergere sempre più. L’Avellino è stato il suo trampolino, ha raggiunto la doppia cifra giocando da quinto di destra nel campionato di Serie D vinto nel 2019 in Irpinia. Ora si sta affermando nel club proprietario del cartellino: la scorsa stagione ha trovato spazio con una certa continuità, giocando sia all’andata che al ritorno nella finalissima playoff contro lo Spezia.

E questa stagione Tribuzzi la vuole interpretare come quella del definitivo salto di qualità, assolutamente in linea con le indiscutibili ambizioni del Frosinone.

Foto: Instagram personale