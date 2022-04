Tribuzzi riflette: un anno di contratto con il Frosinone e diverse proposte

Giocatore di sicuro interesse per il mercato estivo sarà Alessio Tribuzzi visto il solo anno di contratto che lo lega ancora al Frosinone. Nella stagione attuale ha superato abbondantemente il totale di 60 gare di serie B con ben 5 assist all’attivo che hanno procurato altrettanti goal, nonché i rigori conseguiti contro il Cosenza e la Ternana che hanno prodotto ben 4 punti in classifica in gare molto difficili. Giocatore polivalente dalle doti offensive, può essere sicuramente un ottimo profilo per realtà importanti come la Spal e la Reggina. Da non sottovalutare le grandi come Brescia e Benevento anche in caso di mancata promozione in A.

FOTO: Twitter Frosinone