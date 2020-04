Trezeguet: “Il PSG dovrebbe riscattare Icardi, è unico. Capisco l’interesse della Juve per lui”

Intervistato da Le Parisien, David Trezeguet, ex-attaccante della Juventus, ha parlato di Mauro Icardi, attaccante del PSG in prestito dall’Inter: “Il PSG dovrebbe riscattarlo, prima di tutto per la sua età, visto che a 27 anni è ancora un giocatore giovane. – ha commentato – Ci sono pochissimi attaccanti in giro di quel livello, disponibili sul mercato con quelle statistiche. Anche se ha giocato meno nelle gare prima dello stop per il coronavirus, si è adattato al PSG e ha dimostrato le sue qualità. Icardi è sempre meglio averlo con te che contro di te. Capisco l’interesse della Juve. Non risale a ieri. Stiamo parlando di un bomber unico, con un’efficienza formidabile.”

Foto: Yahoo! Sports