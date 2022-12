Trezeguet: “Francia-Argentina? Sarebbe una grande finale. Prima però c’è il Marocco”

David Trezeguet, intervistato dal quotidiano As, ha parlato della semifinale tra Francia e Marocco e della possibilità di vedere la sua Nazionale approdare in finale contro l’Argentina di Lionel Scaloni. Queste le sue parole sia sul match di stasera e sia sul Marocco, squadra che stupito chiunque, Trezeguet compreso: “Sarebbe bello vedere Francia e Argentina in finale, sono entrambe due squadre solide e che sanno che cosa vogliono. Devo dire ci sono state varie sorprese, il Marocco in primis, ha grandi qualità, specialmente per quanto riguarda il sistema difensivo e ha meritato di arrivare in semifinale. Mi ha sorpreso l’eliminazione prematura di tre squadre fortissime come Spagna, Germania e Belgio, ma in queste competizioni nessuno concede regali, ogni errore potrebbe rivelarsi fatale”.

Foto: Twitter Trezeguet