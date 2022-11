Trezeguet: “Francia, Argentina e Brasile le favorite. Attenzione a Belgio e Portogallo”

David Trezeguet, ex bomber della Juventus, ha reso noti i suoi pronostici riguardo quello che sarà il mondiale più discusso della storia. Il francese, durante un’intervista a Sportweek, ha affermato che la Francia, malgrado l’assenza di giocatori fondamentali come Paul Pogba e N’Golo Kanté, rimane la nazionale favorita per la vittoria del Mondiale. “La Francia è la squadra con più alternative in attacco. Resta una delle favorite, poi c’è anche Mbappe. Lui ha ancora margini di crescita. In area di rigore è migliorato vistosamente. Germania e Spagna vanno messe alla prova”. A motivare la sua opinione pesano i nomi che compongono il reparto offensivo della nazionale campione in carica: Kylian Mbappé, Karim Benzema, Olivier Giroud, Antoine Griezmann e Ousmane Dembelé sono certamente dei giocatori che possono stravolgere le partite da un momento all’altro, motivo per cui Trezeguet è molto fiducioso. Nonostante ciò, da buon campione quale è, Trezegol ha anche speso parole dal sapore dolce per Argentina e Brasile, le sue due favorite dopo la Francia. L’ex attaccante francese, infatti, sogna di vedere Lionel Messi alzare la coppa del mondo:” Messi meriterebbe di chiudere con una Coppa del Mondo, servirebbe a tutto il paese”. Il Mondiale è infatti l’unico trofeo assente nella bacheca del 10 argentino e sarebbe il premio meritato per una carriera leggendaria. Per completare la lista delle nazionali favorite, Trezeguet ha ricordato ai vari tifosi di non sottovalutare due nazionali come Belgio e Portogallo:” Il Portogallo ha individualità impressionanti, vediamo se il Belgio arriverà dove può arrivare”. L’attesa sta finendo, il mondiale è in rampa di lancio e secondo l’ex bomber di Juventus e Monaco la favorita resta la sua Francia.

Foto: Twitter Trezeguet