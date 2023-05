Tressoldi da incubo, la LuLa stende un Sassuolo mai domo (4-2). Terzo posto e settima vittoria di fila per i nerazzurri

L’Inter cala il poker: termina 4-2 la sfida contro il Sassuolo a San Siro. Partono forte gli uomini di Dionisi e all’11’ arriva il gol di Domenico Berardi. Ma dopo il consulto con il VAR, l’arbitro Marcenaro annulla la rete dei neroverdi per la posizione irregolare di Armand Laurienté (autore dell’assist). Immediata la risposta nerazzurra: al 15′ Correa trova la via del gol, complice anche l’errore di Consigli, ma Dimarco serve l’assist da posizione di offside e, ancora una volta, viene annullata la rete. Al 19′ occasionissima per il Sassuolo, ma Henrique, tutto solo da centro area, manda fuori di testa. Dopo la grande occasione per il Sassuolo con il rimorchio offerto da Berardi a Frattesi, l’Inter sblocca la gara con un autentico siluro di Romelu Lukaku. Il Sassuolo prova subito a reagire, ma il tiro potente di Frattesi si spegne sul fondo. Serata da incubo per Ruan Tressoldi. Dopo la marcatura fin troppo blanda su Lukaku in occasione del primo gol, il difensore del Sassuolo firma anche il 2-0 dell’Inter: tiro-cross di Bellanova, sul primo palo il brasiliano anticipa tutti ma in maniera decisamente maldestra: nulla da fare per Consigli. Trovato il raddoppio, l’Inter dilaga sempre con ancora Tressoldi protagonista che spiazza Consigli dopo la conclusione di Lautaro Martinez. Ma il Sassuolo c’è e lotta contro San Siro. I neroverdi accorciano le distanze sull’Inter: è Matheus Henrique, di testa, a firmare il 3-1 su cross morbido di Berardi dal centrodestra. Poco da fare per Handanovic, totalmente libero il centrocampista brasiliano. E a un quarto d’ora più recupero dalla fine, il Sassuolo la riapre con Davide Frattesi: affondo di Rogerio a sinistra, Asllani perde l’inserimento del centrocampista ex Roma, che di testa batte Handanovic. Il Sassuolo ci crede e ci prova, ma Lukaku firma anche il 4-2 che chiude un finale di secondo tempo molto complicato per i padroni di casa. Termina così 4-2 a San Siro, l’Inter trova la settima vittoria consecutiva e aggancia – momentaneamente – la Juve a quota 66 punti.