Tresoldi: “Sogno di giocare con il Milan. Mi sarei aspettato una chiamata dall’Italia”

21/02/2026 | 12:10:30

Il talento del Club Brugge Nicolò Tresoldi ha concesso un’intervista a Sportweek: “Non sarebbe male segnare un goal con la maglia del mio Milan su assist di Leao, l’ho incontrato una volta a San Siro. Sono tifoso milanista, mi ha fatto un sacco piacere, è stato bello e inaspettato. Il Milan è un sogno che mi spinge a lavorare duramente tutti i giorni. Qui al Bruges mi trovo molto bene, ma so che la strada davanti a me è ancora lunga. Però il sogno di giocare nel Milan è dentro la mia testa, ci penso ogni mattina appena mi sveglio. Pio Esposito? So che in Italia se ne parla tanto. Personalmente non lo conosco, però Aleksandar Stankovic, che è cresciuto con lui all’Inter, me ne parla molto bene. Mi dice che è un ragazzo serio, un gran lavoratore. Ora si sta imponendo in nerazzurro e fa goal in Nazionale: se lo merita, gli auguro il meglio”.

foto x brugge