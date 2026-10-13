Tresoldi: “L’Italia? Vedremo, ho parlato con Mancini e Klopp. I tifosi del Milan mi hanno scritto prima della partita”

13/10/2026 | 23:37:13

Tresoldi ha parlato a Sky dopo la vittoria del Club Brugge a San Siro: “L’Italia? Si sono dette tante cose, anche non vere. Ho già raccontato tanto, sono contento del percorso che sto facendo con la Germania, ci sono tanti giocatori anche in Italia che sono più forti di me, vedremo. Da questa sera spero di avere più autostima. Tanti tifosi del Milan mi hanno scritto prima di questa partita e mi chiedevano gol e la vittoria. L’abbiamo preparata bene, contro una delle squadre più forti d’Europa, volevamo pressare e non farli mai respirare. Abbiamo giocato uomo contro uomo, il mister ci ha detto di sfruttare gli errori che avrebbero fatto. E’ una partita girata a nostro favore, siamo stati fortunati perché loro hanno preso anche una traversa, poi abbiamo visto che avevamo gamba e ci siamo divertiti. E’ una serata perfetta. Ho parlato con Klopp, con Mancini, con la federazione tedesca e quella italiana, loro hanno capito. Mi diverto qua e con l’U21 tedesca, vorrei vincere l’Europeo e poi si vedrà”.

foto x brugge