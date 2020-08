Très bonne France! Due francesi in semifinale di Champions: prima volta nella storia

La semifinale di Champions League parla francese. E’ la prima volta nella storia della competizione che due squadre francesi raggiungono un traguardo così lungo in Europa. Paris Saint Germain e Lione si giocheranno, oltre che il prestigio di un palcoscenico internazionale, anche l’impegno di non sfigurare. Dall’altra parte due tedesche come Lipsia e Bayern Monaco. Intanto sui social alcuni fanno il riscontro con quello che avviene extra-calcio: Francia e Germania avanti come nell’economia mondiale. A sottolineare il tutto ci ha pensato anche il presidente francese Emmanuel Macron con un tweet:

Les demi-finales de la @ChampionsLeague opposeront le @PSG_inside à @DieRotenBullen et l’@OL au @FCBayern. À Bruxelles comme sur les terrains, la France et l’Allemagne, moteurs de l’Europe ! La Chancelière Merkel ne m’en voudra pas de soutenir Paris et Lyon mardi et mercredi… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 15, 2020

C’è pero un piccolo precedente in Europa, nell’allora Coppa UEFA: era la stagione 1992-93 e in semifinale c’erano Auxerre e PSG battute rispettivamente da Borussia Dortmund e Juventus, con quest’ultima vincitrice del trofeo.

Foto: Sito Ufficiale UEFA