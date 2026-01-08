Trepy, il primo gol in Serie A vale il 2-2: il Cagliari rimonta la Cremonese

08/01/2026 | 20:31:35

Finisce con un tempo a testa e uno spettacolare 2-2 Cremonese-Cagliari. Il talento 2006 Trepy salva il Cagliari a Cremona dopo il 2-0 del primo tempo. La Cremonese si illude con Johnsen-Vardy, il Cagliari pareggia in rimonta Padroni di casa avanti di due reti nel primo tempo, nella ripresa Adopo e il neo entrato Trepy firmano la rimonta. Trepy controlla con la coscia sinistra e si addentra in area, calcia successivamente all’angolino col sinistro di potenza. Il 2-2 arriverà fino alla fine.

foto x lega serie a