Trepy: “Ho sempre sognato questa serata, non ho mai smesso di crederci”

08/01/2026 | 20:58:20

Trepy ha parlato a Dazn dopo Cremonese-Cagliari: “Una serata da sogno, sì. Speravo in questo e lo sogno sempre, l’ho sempre sognato. Cosa posso dire? Che ci ho sempre creduto. Ho sempre creduto che la partita poteva ribaltarsi e che con il mio contributo siamo riusciti a recuperare questo gran punto che ci serve tanto, perché ci dobbiamo salvare. L’emozione, certo, con i tifosi, con la squadra, la fiducia che mi hanno dato tutti e vi ringrazio tutti. Mi sono presentato così perché io ci tengo tanto a questa maglia, a questo scudetto e voglio che andiamo il più lontano possibile insieme. Pisacane? Mi aiuta molto perché comunque venendo dalla Primavera non è tanto facile integrarsi in un gruppo di prima squadra”.

