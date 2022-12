Trentalange dopo le dimissioni: “Doverosa conclusione dopo aver dimostrato la mia correttezza e onestà”

ho deciso di rassegnare le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di Presidente dell’A.I.A. con effetto immediato. Sono certo di non avere responsabilità giuridiche mentre, per quanto riguarda eventuali responsabilità politiche, la risposta più bella, chiara, univoca me l’avete data Voi in quell’incontro che porterò per sempre nel cuore: credo, però, che rassegnare queste dimissioni sia la doverosa conclusione di un percorso che in questi giorni mi ha almeno permesso di poter dimostrare la mia correttezza e, soprattutto, onestà. Rassegno, allora, le mie irrevocabili dimissioni alla vigilia di un appuntamento dal quale nulla avrei ragione di temere ma che, purtroppo, altri potrebbero trasformare in un evento a rilevanza completamente diversa. Avverto il dovere di tutelare l’Associazione da ogni potenziale lesione del rispetto del principio democratico e di difendere la necessità che l’autonomia dell’A.I.A. sia preservata da ogni paventata ipotesi commissariale, perché la gestione associativa potrà continuare ad essere affidata a rappresentanti legittimamente eletti dagli associati, in assenza di una reale e persistente disfunzione di una struttura sicuramente integra anche dopo una vicenda penale e personale del tutto estranea alla nostra Associazione.

Vi ringrazio per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ma Vi chiedo, anche in questo difficile momento, di voler continuare ad operare e ad accompagnare l’intero movimento calcistico con il consueto spirito di servizio e senso di responsabilità nel pieno rispetto dell’ordinamento federale. Sono certo che lo farete.