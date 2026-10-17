Tremendo infortunio alla testa per il Dibu Martinez: immobilizzato e portato via in barella tra le lacrime

17/10/2026 | 15:18:03

Attimi di terrore nel secondo tempo della sfida di Premier League tra Everton e Chelsea. Il portiere dei blues e della Nazionale argentina, Dibu Martinez, è stato vittima di un durissimo scontro di gioco, testa contro testa, con un avversario in cui ha avuto la peggio. Il gioco è stato immediatamente interrotto dal direttore di gara che, in fretta e furia, ha chiamato l’ingresso dello staff sanitario. Dopo dieci minuti sdraiato a terra, l’estremo difensore è stato portato via in barella, con il collo immobilizzato e cosciente. Tutto il pubblico ha applaudito l’argentino che, nell’uscita dal campo, è scoppiato in lacrime pregando.

Foto: Sito Chelsea