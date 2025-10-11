Tre volte Haaland (che sbaglia due volte un rigore) e un paio di autogol: la Norvegia fa la manita a Israele

11/10/2025 | 19:50:26

Il match contro Israele si è concluso con una vittoria norvegese. Nonostante il doppio errore di Haaland dal dischetto nei primi minuti, le speranze della formazione israeliana sono durate poco. I norvegesi sono passati in vantaggio al 18’ del primo tempo grazie a un autogol di Khalaili; poco dopo, al 27’, Haaland ha siglato il raddoppio, riscattando i suoi precedenti errori. Un minuto più tardi è arrivato il terzo gol della Norvegia, frutto di un altro autogol, questa volta di Nachmias. Nel secondo tempo la Norvegia ha continuato a dominare il match: al 63’ Haaland ha realizzato la sua doppietta, firmando il quarto gol della squadra. Non è passato molto tempo prima che l’attaccante completasse la sua tripletta: al 72’ è infatti arrivata la manita dei norvegesi, che ha chiuso definitivamente la partita.

Foto: Instagram Haaland