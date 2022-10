Tre vittorie di fila per la Lazio in Serie A: è la prima volta con Sarri in panchina

La Lazio ha vinto tre partite di fila in Serie A per la prima volta con Maurizio Sarri alla guida anche se oggi era squalificato. Nel 4-0 allo Spezia, arriva anche questo dato importante per i biancocelesti, frutto di un lavoro certosino e importante. Inoltre, l’ultima volta che i biancocelesti avevano ottenuto tre successi di fila in campionato senza subire gol risaliva al marzo 2015, quattro in quel caso con Stefano Pioli alla guida. Un altro dato interessante, è che di queste tre vittorie di fila, in nessuna la Lazio ha subito reti. Successi per 2-0 al Verona e doppio 4-0 a Cremonese e Spezia.