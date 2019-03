Tre punti per la salvezza: l’Empoli fa 2-1 al Frosinone

Il ritorno in panchina di Andreazzoli fa rima con vittoria. L’Empoli batte 2-1 il Frosinone in quello che era un autentico scontro salvezza. Tre punti sofferti per i toscani che mettono subito il match in discesa con il calcio di rigore trasformato dal solito Caputo. Il raddoppio porta la firma del primo gol stagionale di Marko Pajac, mentre nella ripresa è la rete di Valzania a far tremare l’Empoli. Tuttavia la squadra di Andreazzoli trova i tre punti ed effettua il contro-sorpasso in classifica sul Bologna.

Foto: Twitter ufficiale Empoli

VENERDI 15/03

20.30 Cagliari-Fiorentina 2-1 (Joao Pedro, Ceppitelli – Chiesa)

SABATO 16/03

15.00 Sassuolo-Sampdoria 3-5 (Boga, Duncan, Babacar – Defrel, Quagliarella, Linetty, Praet, Gabbiadini)

18.00 Spal-Roma 2-1 (Fares, Petagna rig. – Perotti rig.)

20.30 Torino-Bologna 2-3 (Pulgar Aut., Izzo – Poli, Pulgar rig., Orsolini)

DOMENICA 17/03

12.30 Genoa-Juventus 2-0 (Sturaro, Pandev)

15.00 Atalanta-Chievo 1-1 (Ilicic – Meggiorini)

15.00 Lazio-Parma 4-1 (Marusic, Luis Alberto 2, Lulic – Sprocati)

15.00 Empoli-Frosinone 2-1 (Caputo rig., Pajac – Valzania)

18.00 Napoli-Udinese

20.30 Milan-Inter

CLASSIFICA: Juventus 75; Napoli 57; Milan 51; Inter 50; Roma 47; Atalanta, Lazio** 45; Torino 44; Sampdoria 42; Fiorentina 37; Parma, Genoa 33; Sassuolo 32; Cagliari 30; Spal 26; Empoli, Udinese** 25; Bologna 24; Frosinone 17; Chievo* 11.

*Meno 3 punti di penalizzazione

**Una partita in meno