Tre occasioni per Vojvoda, ma il Como non sfonda: 0-0 con l’Inter dopo i primi 45′

03/03/2026 | 21:49:55

Como-Inter 0-0 dopo i primi 45′. Meglio il Como dell’Inter nei primi 45′. Prima occasione della partita al 17′: assist involontario di Bisseck verso Vojvoda che arriva davanti a Martinez ma è provvidenziale il recupero di Carlos Augusto. Un minuto dopo è ancora Vojvoda a essere pericoloso. Azione simile a quella di un minuto prima: Carlos questa volta non è perfetto, Vojvoda arriva al tiro ma Josep Martinez esce a valanga e para! Sarebbe stata verificata la posizione dell’esterno comasco. terza occasione per l’esterno ch sfiora l’eurogol! Giocatona che mette a sedere Bastoni, poi salta anche Acerbi e calcia con l’esterno a giro: palla fuori di poco!

foto x inter