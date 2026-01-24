Traversa di Ramadani e poche emozioni: Lecce-Lazio 0-0

24/01/2026 | 22:40:40

Lecce e Lazio non si fanno male. Poche emozioni al Via del Mare tra la squadra di Di Francesco e quella di Sarri che non vanno oltre lo 0-0. Lecce vicinissimo al vantaggio al 39′ con Ramadani che ha colpito la traversa. Un’occasione nel finale per la squadra di Sarri. I biancocelesti sfruttano una ripartenza, Taylor va alla conclusione ma non centra lo specchio. Nel finale brivido per gli ospiti, Cheddira viene servito da Sottil, conclusione murata dalla difesa della Lazio.

foto x lecce