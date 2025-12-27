Traversa di Moreo e brivido finale: Pisa-Juventus 0-0 dopo 45′
27/12/2025 | 21:34:03
Finisce 0-0 con brivido per la Juventus il primo tempo a Pisa. La Juve ci prova al 14′, McKennie cerca la porta: Thuram serve Openda, sulla respinta di testa di Canestrelli arrivo statunitense che manda sull’esterno della rete dopo la deviazione di Semper. Occasione bianconera al 21′. Combinazione Openda-McKennie che porta il belga alla conclusione con il destro, tiro che finisce centralmente tra le braccia di Semper. Pisa pericoloso al 38′: Aebischer serve Tramoni che perde l’attimo per cercare la porta, facendosi chiudere al momento della conclusione. Brivido al 44′ per la Juventus: traversa di Moreo su palla ferma. Al 45′ altra chance per il Pisa con Moreo che calcia da pochi passi, Locatelli si immola.
foto x pisa