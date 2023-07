Trattativa in corso tra Celta Vigo e Marsiglia per Ruben Blanco

Olympique Marsiglia e Celta Vigo stanno finalizzando il trasferimento definitivo di Rubén Blanco, dopo che il portiere spagnolo è stato ceduto in prestito al club olimpico tutta la scorsa stagione. Il 27enne dovrebbe quindi tornare a giocare in Francia. Secondo diversi media spagnoli tra cui AS, i dirigenti dell’Olympique e le loro controparti spagnole sono nel mezzo di trattative per finalizzare il trasferimento definitivo del calciatore. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro.

Foto: Sito ufficiale Celta Vigo