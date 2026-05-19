Trapani, vittoria in tribunale contro l’Agenzia delle Entrate. Antonini: “Non c’era frode, devono riammetterci in Serie C”

19/05/2026 | 16:30:41

Il Trapani di Valerio Antonini ha ottenuto una vittoria in Tribunale contro l’Agenzia delle Entrate, aprendo così a possibili sviluppi per il futuro del club granata.

Il presidente, Valerio Antonini, con una nota su facebook, ha così chiesto giustizia.

Le sue parole: “Di fatto non c’era la frode sportiva! Ci devono riammettere alla Serie A di basket ed alla Serie C di calcio. Fino ad oggi mi avete visto sempre arrabbiato, ora sono felice perché è stato oggi certificato che non ho commesso la frode sportiva, e che gli errori li hanno eventualmente commessi quelli che erano delegati per la FC Trapani a realizzare i controlli e che erano complici invece del gruppo Alfieri. Trapanesi, festeggiate. La storia sta per cambiare!”.

Foto: sito Trapani