Trapani, ufficiale il prestito di Colpani dall’Atalanta

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, il Trapani ha annunciato l’arrivo in prestito di Andrea Colpani, centrocampista classe 1999 di proprietà dell’Atalanta. Questa la nota del club siciliano: “Arriva dall’Atalanta il centrocampista Andrea Colpani. La Società Trapani Calcio ha perfezionato oggi pomeriggio il suo ingaggio con la formula del prestito. Nato a Brescia l’11 maggio 1999, viene da un’ottima stagione con la Primavera dell’Atalanta. Profilo di grande prospetto della società bergamasca, Colpani ha giocato con la Nazionale Azzurra nel mondiale Under 20 in Polonia”.

Foto Sito Ufficiale Trapani