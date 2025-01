Trapani-Torrente, arriva la conferma dal presidente Antonini

Come anticipato in una recente esclusiva, Vincenzo Torrente sarà il nuovo allenatore del Trapani dopo l’esonero di Eziolino Capuano. In attesa del comunicato ufficiale è lo stesso presidente del club, Valerio Antonini, ad annunciarlo sul suo profilo X: “Ci siamo. Scelta presa in base a valutazione tecnica , di esperienza e capacità di conoscenza profonda della Serie C; Un nome importante. Domani sarà con noi. Benvenuto Mister”.