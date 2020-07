Trapani, i punti di penalizzazione salgono a due

Aumentano i punti di penalizzazione per il Trapani sempre più nel caos che si sta giocando la salvezza in Serie B in questi ultimi giorni. Al club siciliano un altro punto di penalità per gli stipendi di febbraio pagati in ritardo. Questo il comunicato del club: “ll Trapani Calcio prende atto con amarezza dell’ingiusta decisione assunta in data odierna dalla Corte Federale di Appello con la quale è stato accolto il reclamo della Procura Federale. Avverso il suddetto provvedimento, il Trapani Calcio provvederà a presentare il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia CONI.”

CLASSIFICA: Benevento 76; Crotone 55; Pordenone 52; Cittadella 52; Frosinone 51; Spezia 50; Salernitana 47; Chievo Verona 46; Pisa 46; Empoli 45; Virtus Entella 42; Perugia 40; Pescara 39; Venezia 39; Cremonese 37; Ascoli 36; Juve Stabia 36; Cosenza 31; Trapani 31; Livorno 21.

Foto: Trapani Calcio