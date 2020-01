Trapani, finalmente Coulibaly. In arrivo anche Laba e Gyamfi. Ed è ufficiale Buongiorno

Il Trapani è molto attivo sul mercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Alessandro Buongiorno, difensore classe 1999 del Toro (nostra anticipazione), il club siciliano – come già raccontato – ha completato anche l’operazione per il centrocampista Mamadou Coulibaly, classe 1999, finora all’Entella ma di proprietà dell’Udinese. Ma il Trapani non si ferma qui: in arrivo anche Bright Gyamfi, terzino destro ghanese classe 1995 del Benevento, e Matias Laba, centrocampista argentino classe 1991 ex Estudiantes.

📣📣 Alessandro Buongiorno è un calciatore del Trapani ➡️ Definito, con la formula del prestito secco fino al termine della stagione sportiva, l’ingaggio del calciatore Alessandro Buongiorno, proveniente dal Torino. Benvenuto, Alessandro! pic.twitter.com/zikwFBMCGL — Trapani Calcio 1905 (@TrapaniCalcio) January 11, 2020

Foto: Twitter ufficiale Trapani